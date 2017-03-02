إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات بفرع بلدية محافظة الجهراء والتي أسفرت عن اتلاف 3 اطنان من المواد الغذائية ورفع 6688 دربا من المخلفات وتحصيل رسوم بلغ اجماليها 32811 دينارا.

وأوضح مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م.محمد العرادي عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية برفع وإزالة 1203 إعلانات من الشوارع والميادين إلى جانب مصادرة وإتلاف 3 اطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى الكشف على 496 محلا وتحرير 227 مخالفة، فيما بلغ عدد العينات التي تم إرسالها لمختبر وزارة الصحة 147 عينة وتم الكشف على 1391 سيارة برادات الخضار والفواكه والكشف ايضا على 25038 طنا من الفاكهة والخضار.

وبين العرادي أن فريق الطوارئ بالمحافظة قام بتحرير 101 مخالفة إلى جانب توجيه 24 إنذار تعد على أملاك الدولة و39 ازالة تعديات على أملاك الدولة و237 ازالة اعلان مخالف وتم الكشف على 50 عقارا لإيصال التيار الكهربائي و81 شكوى للرقابة الهندسية و6 مخالفات هندسية فيما بلغ عدد الشكاوى المتلقاة على الخط الساخن 5 شكاوى.

وكشف العرادي أن إدارة التراخيص على خدمات البلدية قامت بإصدار وتجديد 215 ترخيصا من قبل مراقبتي التراخيص الصحية وتراخيص الإعلانات حيث اشتملت على إصدار 18 ترخيصا صحيا جديدا وتجديد 7 تراخيص لمركبات نقل مواد غذائية وتجديد 23 تصريح نقل وتوزيع مياه شرب من قبل مراقبة التراخيص الصحية، فيما قامت مراقبة تراخيص الإعلانات بإصدار وتجديد 138 ترخيص إعلان، فيما تم اصدار 47 ترخيص اعلان مركبات وتجدد 30 ترخيص اعلان مؤقت.

وذكر أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قامت بتحصيل رسوم بلغت 1800 دينار ووضع 84 ملصقا، ورفع 6 سيارات، بالإضافة إلى توجيه 146 انذارا ورفع 2871 دربا من المخلفات العضوية.