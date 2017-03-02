إعداد: بداح العنزي
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أعلنت إدارة نزع الملكية أمس أن قيمة المعاملات التي أنجزتها الإدارة خلال شهر فبراير الماضي بلغت نحو 3.4 ملايين دينار.
وقال مدير الإدارة فهد الشعلة في تصريح صحافي ان «نزع الملكية» أصدرت التقرير الإحصائي لشهر فبراير الماضي متضمنا المعاملات الصادرة والواردة وتحديد العقارات المستملكة.
وأوضح الشعلة أن المعاملات الصادرة للأفراد والمؤسسات بلغت في فبراير الماضي 1247 معاملة و89 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية في حين بلغ إجمالي المعاملات الصادرة والواردة في الشهر ذاته 1417 معاملة.
وتهدف الإدارة إلى نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والمجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.