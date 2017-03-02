إعداد: بداح العنزي

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قدم العضو د.حسن كمال سؤالا حول المناطق الإسكانية التي قيد الدراسة. وقال كمال في سؤاله: تعتبر القضية الإسكانية من أولويات الشباب وبالأخص مع الزيادة الكبيرة في عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة وطول فترة الانتظار، وتقوم البلدية بدور مهم بالتنسيق مع «السكنية» وجهات حكومية أخرى لتخصيص مواقع إسكانية واغلبها مدرجة في المخطط الهيكلي للدولة بهدف تسليمها للمؤسسة ومن ثم مهمة المؤسسة توفير الوحدات السكنية لمستحقيها.

وعليه، يرجى تزويدنا بالأجوبة عما يلي:

٭ ما المدن والمناطق الإسكانية المستقبلية والمدرجة في المخطط الهيكلي للدولة؟ وكم عدد الوحدات السكنية التقديرية في كل منها؟

٭ ما المناطق الإسكانية التي هي قيد الدراسة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمتوقع تخصيصها إلى عام 2020م؟ مع ذكر سنة التخصيص المتوقعة وعدد الوحدات التقديرية في كل منها؟

٭ ما إستراتيجية البلدية في إعداد المخطط الهيكلي الرابع بخصوص التجمعات السكانية في الكويت وتحديد المدن والمناطق الإسكانية خارج وداخل المنطقة الحضرية؟