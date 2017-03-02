إعداد: بداح العنزي b.alenzi@alanba.com.kwكشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام النوبة (ج) التابعة لقسم إزالة المخالفات بالعاصمة بحملة تفتيش بعدة مناطق بالمحافظة والتي ترأسها رئيس قسم إزالة المخالفات م.عبدالله جابر ومشرف نوبة (ج) علي مراد والمفتشون عبدالله الزمامي، سعود البشر، عبدالله الصفار.

وقد أسفرت الجولة عن تحرير 15 مخالفة إعلانات ومحلات تم تحريرها بمنطقة الشويخ الصناعية و4 مخالفات بناء بمنطقتي الروضة وجابر الأحمد إلى جانب توجيه إنذاري تعد على أملاك الدولة بمنطقة جابر الأحمد، بالإضافة الى تسليم إنذار نهائي تعد على أملاك الدولة في منطقة السرة تمهيدا للإزالة.