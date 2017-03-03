إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن استمرارية حملات النظافة التي تقوم بها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ممثلة في مراقبة النظافة العامة بفرع بلدية محافظة العاصمة، حيث قامت المراقبة بحملة رفع للسيارات المهملة والسكراب في منطقة الشويخ بمساندة أمنية والتي أسفرت عن رفع 150 سيارة وإرسالها لموقع حجز البلدية.

وفي هذا الصدد أوضح المراقب العام للنظافة بالعاصمة جمال الفضلي اللاحم بأن الحملات الميدانية تأتي في إطار تنفيذ تعليمات المدير العام البلدية م.أحمد المنفوحي بتكثيف الحملات لرفع مستوى النظافة، مشيرا إلى أن الحملات التي تقوم بها مراقبة النظافة مستمرة وتشمل كافة المناطق التي تقع تحت مسؤولية محافظة العاصمة حفاظا على المنظر العام والوجه الحضاري.

وتابع الفضلي بأن هذه الحملات جاءت طبقا للقرار الوزاري 190لسنة 2008 لاسيما رفع السيارات المهملة والسكراب من الشوارع والميادين، مشيرا إلى أن الحملة التي انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحا واستمرت حتى منتصف الليل بمشاركة ثلاث نوبات أسفرت عن رفع 150 سيارة وإرسالها لموقع حجز البلدية.



وأشار الفضلي إلى أن المراقبة وضعت خطة عمل لرفع السيارات المهملة من كافة مناطق المحافظة والتي انطلقت منذ أسبوعين وما زالت مستمرة وكانت الحصيلة الأولية رفع 450 سيارة وتحرير 50 مخالفة إشغال طريق.



وأضاف قائلا ان المراقبة خلال الشهر الماضي قامت برفع 700 سيارة مهملة وسكراب وإرسالها لموقع الحجز بالإضافة إلى إزالة 20 تعديا على أملاك الدولة.



ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن (1844448) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.



وقد شارك بالحملة كل من مراقب عام النظافة جمال الفضلي اللاحم ومساعد مراقب صلاح الفرحان ورئيس مراكز النظافة خالد دشتي ونائب رئيس مراكز النظافة ماجد الصبر، مشرف النوبة (ب) بمركز الشويخ والري مشعل العنزي والمفتشين أحمد المريشد، مصطفى البناي، عبدالرحمن بدر العازمي، خلف الدوسري، محمد السناسيري، جمال القطان ومن إدارة العلاقات العامة محمد عبدالشافي.