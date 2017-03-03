إعداد: بداح العنزي

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يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية يوم الاثنين برئاسة مهلهل الخالد طلبا بشأن تعديل حدود مشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني.

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي: الكتاب المقدم من عائلة الصقر عنهم جاسم عبدالحميد الصقر بشأن تسمية احد شوارع منطقة المرقاب ونقترح شارع رقم 61 المتفرع من شارع الهلالي باسم المرحوم عبدالحميد محمد جاسم الصقر، والكتاب المقدم من رئيس المجلس البلدي بشأن ادراج معاملات لجنة محافظة الفروانية ومحافظة الجهراء لعرضها في اجتماع المجلس البلدي، وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لصالة افراح بمنطقة الجهراء قطعة 93،

وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لاقامة صالة افراح مقابل قطعة 3 بمنطقة الواحة، وطلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات للكيبلات الارضية جهد 132 ك/ف بعرض 7م لتغذية بعض محطات التحويل الرئيسية في منطقة الصليبية الصناعية الاولى، وطلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات للكيبلات الارضية جهد 132 ك/ف بعرض 5م لتغذية بعض محطات التحويل الرئيسية في منطقة امغرة الصناعية،

وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لاقامة صالة افراح مقابل قطعة 3 بمنطقة الواحة، والكتاب المقدم من نادي التضامن الرياضي بشأن تظلم لاعادة النظر في ضم المساحة المجاورة للنادي، والاتفاقية الاستشارية رقم أ.هـ/ط/158 لاجل دراسة وتصميم والاشراف على مشروع انجاز وصيانة الدائري 6.5 السريع، وكتاب وزارة الداخلية المتعلق بطبيعة الحركة المرورية بشأن طلب جامعة الكويت استغلال الموقع رقم 206 كمركز ثقافي بدلا من مركز مؤتمرات والموقع رقم 208 كمركز مؤتمرات بدلا من مركز ثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية، وطلب وزارة الداخلية تخصيص موقع لمركز الدفاع المدني بمنطقة الضجيج جنوب الفروانية،

وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توسعة فرع المخبز الكائن بمركز ضاحية الاندلس قطعة رقم 9، وطلب وزارة الداخلية تعديل مكونات مشروع جمعية الشرطة الاستهلاكية بمنطقة الاستعمالات الحكومية بالعارضية، وطلب محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك تحويل القسائم ارقام 89 و82 و80 و78 و76 و74 بالقطعة 4 بمنطقة خيطان الجنوبي الى حديقة عامة، وطلب الرئاسة العامة للحرس الوطني استحداث مواقف سيارات لخدمة مشروع مبنى متحف الحرس الوطني الكائن على طريق الدائري الرابع، والاقتراح المقدم من العضو مانع العجمي بشأن تطوير سوق الخضار والفاكهة المركزي في الصليبية