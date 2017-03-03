إعداد: بداح العنزي

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أعلنت بلدية الكويت عن مشاركة مدير إدارة المخطط الهيكلي م.سعد المحيلبي ممثلا عن بلدية الكويت في الاجتماع التاسع عشر للجنة المختصين في مجال التخطيط العمراني والاستراتيجي في دول مجلس التعاون والمقام بمملكة البحرين الشقيقة، بمرافقة م.سليمان الراشد، الذي عقد خلال الفترة من 1 الى 2 مارس الجاري، والذي يترأسه الشيخ حمد بن محمد بن حمد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني «ممثل دولة الرئاسة».

وأشارت الادارة إلى مناقشة الاجتماع لتوصيات أصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في اجتماعهم السابع عشر الذي أقيم في مملكة البحرين عام 2013 بشأن إقرار خطة العمل لإعداد الاستراتيجية العمرانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى محضر الاجتماع السابع عشر لفريق المختصين في التخطيط العمراني الاستراتيجي الذي عقد في المملكة العربية السعودية في شهر مارس من العام 2016، مشيرة إلى انه سيتم أيضا عرض لمشروع المبادرة الفرنسية لتخطيط المدن البحرينية (BFTPI).

وأكدت الإدارة أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من أهداف مجلس التعاون الرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحقيقا للتواصل بين دول المجلس لتبادل الخبرات ولنقل التجارب المتميزة والتي حددتها لجنة الوزراء المعنية بشؤون البلديات، ومن ضمنها التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مختلف مجالات العمل البلدي المشترك، مؤكدة أنه قد تحققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات في مجال التخطيط العمراني الاستراتيجي.