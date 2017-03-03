إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن الاحصائية الشهرية لشهر يناير الماضي التابعة لفرع بلدية محافظة الأحمدي، حيث بلغت إيرادات هذا الشهر 81378 دينارا.

وفي هذا السياق صرح مدير فرع بلدية محافظة الاحمدي م.فهد الشتيلي ان البلدية تسعى من خلال أجهزتها الرقابية لتكثيف عمليات المراقبة على جميع الاصعدة لابراز دور البلدية للحد من مخالفة القانون.

ومن هذا المنطلق أعلن الشتيلي أن إجمالي التراخيص المرخصة من قبل ادارة تراخيص الخدمات الخاصة بقسم الشهادات الصحية بلغت 416 ترخيصا، حيث تنوعت ما بين التجديد والجديدة، شملت طلب موافقة لتراخيص صحية، وطلب إصدار شهادات صحية، وطلب تراخيص سيارات نقل مواد غذائية، وتراخيص تناكر مياه عذبة، وتراخيص لمأكولات خفيفة، وأخرى.

وتابع الشتيلي ان إجمالي الرخص المرخصة من قبل قسم مراقبة تراخيص الإعلانات قد بلغت 199 ترخيصا تنوعت ما بين التجديد والجديدة، حيث شملت طلب تراخيص إعلانات محلات، وتراخيص إعلانات مركبات خاصة، وتراخيص إعلانات مؤقتة وأخرى.

كما بين الشتيلي أن إجمالي التراخيص المرخصة من قبل إدارة التراخيص الهندسية بلغت 471 ترخيصا اشتملت على البناء والتعديل والإضافة والترميم والهدم، من حيث ترخيص للسكن الخاص والاستثماري والصناعي وأخرى.

وأوضح الشتيلي أن إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية قامت بالكشف على 125 محلا في الشهر الماضي وتم من خلالها تحرير 68 مخالفة وإغلاق محلين، وتم إرسال 6 عينات إلى مختبر وزارة الصحة، وتصدير 7 شهادات.

ونوه الشتيلي إلى ان عدد المعاملات التي قامت بها إدارة السلامة بلغ عددها 1129 معاملة اشتملت على عدد 216 ترخيص سلامة، وعدد 231 استلام كفالة مصرفية، وعدد 141 كتب إيصال تيار كهربائي، وعدد 141 شهادة السلامة للمشاريع الانشائية، وعدد 135 إفراج عن كفالة مصرفية، وعدد 167 تقريرا ميدانيا، وعدد 41 تنبيها، وعدد 31 كتابا ومراسلات، وعدد 15 رخصة تشوين، وعدد 5 كتب أملاك دولة، وعدد 4 تجديد تصريح الطرق، وعدد 4 هدم، وعدد 3 تصريح الطرق، وعدد 2 إلغاء تصنيف برسوم بلغت 1813 دينارا.

وأضاف الشتيلي فيما يخص فريق الطوارئ انه قد تمت إزالة عدد 1186 إعلانا بدون ترخيص وبالنسبة للمخالفات التي حررت من قبل الفريق فقد بلغت 120 مخالفة، وان عدد المحلات التي تم غلقها فقد بلغت 12 محلا لمخالفتها لقوانين وأنظمة البلدية بعد تقديم 34 شكوى وجار العمل بها.

واختتم الشتيلي حديثه أن عدد المعاملات المنجزة من قبل إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية قد بلغت 1472 معاملة تضمنت السكن الخاص والاستثماري والتجاري.t