بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن انتهاء الجولة المكثفة التي نفذها فريق طوارئ العاصمة في مدينة جابر الأحمد السكنية على البيوت الحكومية للتأكد من لائحة الزراعة 172/2007 والتي ترأسها رئيس الفريق زيد العنزي وأعضاء لجنة الزراعة بفريق الطوارئ والتي أسفرت عن توزيع 53 إنذارا وتنبيها للمنازل، وكانت أبرز التعديات عبارة عن أسوار من الحديد مغطاة بالتور وشبرات مجاوره لحدود العقار.

وأكد زيد العنزي أنه ستتم متابعة المنذرين لحين إزالة تعدياتهم المهلة الممنوحة لهم 15 يوما وفق اللائحة، مضيفا أنه قبل انتهاء مدة الإنذار سيتم الكشف على تلك المنازل ورفع كتاب لطلب آليات لإزالة من لم يزل تعديه.