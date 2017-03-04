بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن إنجازات فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الأحمدي خلال عام 2016 حيث تمت إزالة 20966 إعلانا مخالفا من شوارع وميادين المحافظة غير مرخصة من قبل البلدية

وفي هذا السياق صرح رئيس فريق طوارئ بفرع بلدية محافظة الأحمدي مشعل أبا الصافي بأن الفريق يعمل على مدار الساعة بغرض تطبيق قوانين وأنظمة البلدية على كافة مناطق المحافظة وما تشملها من مطاعم ومحلات أغذية وغيرها من الأسواق المركزية والمخازن والمقاهي، معربا عن تفاؤله بالعام الجديد والذي يستدعي من الفريق بذل المزيد من العمل للوصول للغاية المرجوة وهي تطبيق القانون وعدم التهاون في سلامة الناس.

وأضاف أبا الصافي أن إجمالي الإعلانات المزالة من الشوارع والميادين بالمحافظة بلغ 20966 إعلانا مخالفا لعدم ترخيصها من قبل البلدية، وان إجمالي إزالة التعديات على أملاك الدولة قد بلغ 255 إزالة.

وتابع أبا الصافي عن تنوع المخالفات للسنة الماضية حيث تمت مخالفة 154 فتح محل بدون ترخيص، و93 فتح محل بترخيص صحي منته، و551 انتهاء ترخيص إعلان، و519 إقامة إعلان بدون ترخيص، و36 مخالفة للاشتراطات الصحية، و18 عدم التقيد بقواعد النظافة، و164 محلا تم إغلاقها لمخالفتها أنظمة البلدية.