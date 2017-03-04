بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

قالت إدارة العلاقات العامة في البلدية الكويت: إن إدارة شوؤن البيئة ومركز المدينة التابع لإدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة قاما بحملة تنظيف لشاطئ السلام بالتعاون مع وزارة التربية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها البلدية لتوعية طلبة وطالبات المدارس بأهمية النظافة في حياة الفرد والمجتمع، وقد قامت إدارة شؤون البيئة بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة ومشاركة عدد من مدارس وزارة التربية.

وفي هذا السياق، أشارت مراقب التوعية والبيئة ليلى اليتامى في شرح للطلبة عن أهمية البيئة البحرية وضرورة المحافظة عليها عن طريق تزويد الطلبة بتعاليم السلامة للمحافظة على صحتهم من خلال ممارسة العادات الصحية السليمة للمحافظة على البيئة.

وأكدت اليتامى أهمية توعية وغرس مفهوم النظافة لدى النشء في مختلف المراحل عن طريق إقامة الندوات التوعوية وتنظيم حملات لتنظيف الشواطئ والمحافظة على الممتلكات العامة وعدم تشويه المنظر العام بإلقاء المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها.

شارك من إدارة شوؤن البيئة مراقب التوعية البيئة ليلى اليتامى، ورئيس قسم البيئة البرية والساحلية أزهار الأسد، وسندس منصوري، ومعاني الرشيد، وزينب القطان وبالتعاون مع مركز المدينة سعد القطان، ويوسف الدوسري، ومحمد فهد.