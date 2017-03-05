إعداد: بداح العنزي

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كشفت ادارة العلاقات العامة بالبلدية عن الاحصائية السنوية لعام 2016 الخاصة بادارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية محافظة الأحمدي حيث تم اصدار 5472 رخصة بناء باجمالي رسوم بلغت 63142 دينارا.

وفي هذا الصدد صرح مدير ادارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بالتكليف م.عبدالله العميش بانه خلال عام 2016 تم اصدار 5472 رخصة باجمالي رسوم تم تحصيلها لخزانة الدولة بقيمة 63142 دينارا تتضمن 2465 رخصة بناء جديد و3007 رخص تنوعت ما بين التعديل والاضافة والترميم والهدم والزراعة وتصريح المظلات.

واضاف العميش ان الادارة كانت الاعلى من حيث عدد رخص البناء بين المحافظات الخمس وانها تعمل على البدء في تطبيق نظام استخراج الرخصة الكترونيا حسب توجيهات مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي.

واوضح ان بلدية الأحمدي تشهد نموا ملحوظا في نسبة البناء لما تشهده البلاد من اتساع رقعة السكن الخاص، ما يترتب على الادارة بذل جهد اكثر فيما يخص استخراج الرخص وتخليص معاملات المواطنين. ودعت ادارة العلاقات العامة بالبلدية جميع المواطنين والمقيمين في حال وجود اي استفسار او شكوى تتعلق بالعمل البلدي الى عدم التردد بالاتصال على الخط (1844448) والذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي للبلديةkuwmun@.