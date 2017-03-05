إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أعلنت ادارة العلاقات العامة بالبلدية قيام ادارة الأغذية المستوردة باتلاف 1045 كيلو من الذبائح قادمة من احدى الدول الأفريقية لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية.

وفي هذا السياق بين مدير ادارة الأغذية المستوردة أن قسم واردات المطار قام باتلاف 129 ذبيحة طازجة واردة من احدى الدول الأفريقية وذلك لانتهاء تاريخ صلاحيتها ووجود تغير بالخواص الطبيعية للمادة الغذائية.



ومن جهتها أوضحت ادارة العلاقات العامة لأصحاب الشركات التي تستورد المواد الغذائية من الخارج التأكد من استيفاء شروط الاستيراد التي شرعتها البلدية وفي حال تواجد أي استفسار حول آلية استيراد يرجى مراجعة المكتب الفني التابع لادارة الأغذية المستوردة أو التواصل عبر حسابات البلدية في مواقع التواصل الاجتماعي المعروف تحت عنوان «@kuwmun» والذي يعمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات والشكاوى.

وشارك في الحملة كل من رئيس قسم واردات المطار جابر القطان ومشرف المركز احمد القحطاني وكل من الأطباء البيطريين مصطفى الجدي وصلاح الدين عثمان وشهاب رشاد.