إعداد: بداح العنزي

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كشفت ادارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام فريق الطوارئ وقسم ازالة المخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولة اعلانات بنطاق المحافظة.

وفي هذا السياق، قال رئيس الطوارئ وقسم ازالة المخالفات ناصر الهاجري ان الجولة نتج عنها ازالة 91 اعلانا مخالفا، حيث قام فريق الطوارئ بازالة 30 اعلانا مخالفا من مختلف الاحجام، وقام قسم ازالة المخالفات بازالة 61 اعلانا، وتم الكشف على عقارين.

الجدير بالذكر ان تلك الجولة جاءت بتعليمات من مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.سامية العنزي.

وترأس الجولة رئيس فريق الطوارئ وقسم الازالة والمخالفات ناصر الهاجري بمشاركة مشرف نوبة أ طوارئ حربي اللميع، مشرف نوبة أ قسم الازالة حمد حمدان ومجموعة من المفتشين.