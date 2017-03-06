250 ألف م2 مساحة المجمع ويشمل صالات رياضية وحمامات سباحة

ضرورة الالتزام باشتراطات «الطيران المدني» من حيث ارتفاعات المباني





إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أقرت البلدية مشروعا لإنشاء مجمع متكامل لإدارة مدارس التربية الخاصة بمنطقتي العقيلة والجهراء. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه إن عدد المدارس في المنطقتين 26 مدرسة بواقع 8 أدوار لكل مبنى.



وأشار الى أن الوزارة تقدمت بطلب يتضمن أنه إلحاقا بمراسلات وزير التربية والتعليم العالي الى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية واستنادا لما تفضل به وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بأنه في حالة عدم توافر المساحة المطلوبة لإنشاء المجمع المتكامل لجميع المحافظات في منطقة وسطية والمقترح لها في حدود 300000م2، لذا فإنه من الممكن توفير مساحات أخرى لعدد 3 مناطق في حدود 100000م2 لكل منطقة لتضم محافظتين، وذلك على النحو التالي:

- الموقع 1 يشمل منطقة الجهراء والفروانية التعليمية.

- الموقع 2 يشمل منطقة الاحمدي ومبارك الكبير التعليمية.

ـ الموقع 3 يشمل منطقة العاصمة وحولي التعليمية.

مع ملاحظة ان أعداد الطلبة من هذه الفئات في المدارس الحكومية والخاصة قد يصل في حدود 2000 طالب وطالبة والمساحة المطلوبة لكل طالب بما فيها المرافق والعلاج وكل الخدمات الأخرى (مدارس ومبان إدارية وثقافية.. الخ) حيث تقدر المساحة في حدود 50م2 لكل طالب (شاملة السعة المستقبلية) وعليه فإن المساحة المطلوبة لكل موقع ستكون في حدود 100000م2 تقريبا.

2 - تم إعداد تقرير للعرض على المجلس البلدي بتاريخ 2008/2/27 متضمنا الرأي الفني التالي: موافق بشروط:

نرى الموافقة على طلب وزارة التربية:

1 - تخصيص موقعين: أحدهما جنوب منطقة العيون بمحافظة الجهراء شمال الدائري السادس بمساحة 150000م2 لخدمة محافظات (العاصمة - الفروانية - الجهراء).

2 - الموقع الآخر: (غرب منطقة الفنطاس جنوب المركز الاداري التجاري بالفنطاس سابقا) العقيلة قطعة 6 حاليا بمساحة 100000م2 لخدمة محافظات (حولي - مبارك الكبير - الاحمدي).

شريطة موافقة وزارات الخدمات المختلفة وعدم تسليم هذه المواقع إلا بعد التأكد من خلوها من أي خدمات تتعارض معها والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

3 - صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ ف15/ 384/ 14/ 2008) المتخذ بتاريخ 2008/10/20 والذي يقضي:

الموافقة على الطلب المقدم من وزارة التربية تخصيص موقعين لإنشاء مجمع متكامل لإدارة مدارس التربية الخاصة ومرافقها بمختلف المحافظات وذلك على النحو التالي:

٭ الموقع الأول: جنوب منطقة العيون بمحافظة الجهراء شمال الدائري السادس بمساحة 150000م2 لخدمة محافظات (حولي - مبارك الكبير - الاحمدي).

شريطة موافقة وزارات الخدمات المختلفة وعدم تسليم المواقع إلا بعد التأكد من خلوها من أي خدمات تتعارض معها والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

4 ـ ورد إلى إدارة التنظيم كتاب رئيس المجلس البلدي بتاريخ 27/9/2016 بشأن الموضوع متضمنا أنه انطلاقا مما قامت به وزارة التربية بتقديم مشروع إنشاء مجمع متكامل لإدارة مدارس التربية الخاصة وجهود وزارة الاشغال العامة لتنفيذها على أرض الواقع لتخدم شريحة من أبناء الدولة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء وقرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ ف 15/384/14/2008) المؤرخ في مدارس التربية الخاصة ومرافقها بمنطقتي الجهراء والعقيلة دون أن يذكر متضمنا مدارس ومباني ثقافية والعلاج الطبيعي والخدمات الأخرى.

أولا: موقع منطقة العقيلة:

1 ـ مبنى مكاتب ادارية ومرافقها بارتفاع (54.00م) مكون من عدد 3 سراديب وعدد 8 أدوار وسطح.

2 ـ عدد 11 مدرسة للبنين والبنات ومقام فوق أسطحها منشآت رياضية وورش تعليمية وخدمات مختلفة وحدائق.

3 ـ عدد 3 سراديب كمواقف سيارات وخدمات ميكانيكية وكهربائية وملجأ.

4 ـ مكونات المشروع وفق الجدول المعتمد من وزارة الأشغال العامة ووزارة التربية المرفق:

ثانيا: موقع منطقة الجهراء:

1 ـ مبنى مكاتب إدارية ومرافقها بارتفاع (48.00م) مكون من عدد (3) سراديب وعدد (8) أدوار وسطح.

2 ـ مبنى سكن للطلبة المغتربين مكون من عدد (3) سراديب وعدد (7) أدوار بارتفاع (42.5م).

3 ـ عدد 15 مدرسة للبنين والبنات مقام فوق سطحها حدائق وخدمات.

4 ـ مبنى صالة الجيمانزيوم وحمام السباحة مكون من عدد 3 سراديب ودورين بارتفاع (18.5م) وذلك حسب الأدوار والارتفاعات بالجدولين المرفقين وحسب موافقة الطيران المدني.

5 ـ عدد 3 سراديب كمواقف سيارات وخدمات ميكانيكية وكهربائية وملجأ.

6 ـ مكونات المشروع وفق الجدول المعتمد من وزارة الأشغال العامة ووزارة التربية المرفق: مع ملاحظة الآتي:

1 ـ نظرا لصغر مساحة الموقعين بالمنطقتين العقيلة والجهراء وزيادة برنامج المساحات والخدمات المطلوبة، كان لابد من التصميم رأسيا وأفقيا على كامل المساحة المخصصة والذي توضحه المناظير المرفقة.

2 ـ تم الانتهاء من أعمال التصميم وتم اخذ موافقة الجهات الحكومية المختلفة كالإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية على الدراسة المرورية والملاجئ ووزارة المواصلات والكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة.

أفادت الإدارة العامة للطيران المدني بشأن طلب الموافقة على اقصى ارتفاع لمباني مشروع مجمع مدارس التربية الخاصة بالجهراء وحولي والعقيلة بأن الإدارة العامة للطيران المدني ليس لديها مانع بالارتفاعات المطلوبة للمباني وذلك حسب ما هو مطلوب بكتابكم حسب الآتي:

ـ موقع الجهراء ـ جنوب منطقة العيون: أقصى ارتفاع لمباني المشروع 50م.

ـ موقع العقيلة قطعة (6): أقصى ارتفاع لمباني المشروع 55م.

ـ موقع حولي قطعة (9 + 10): أقصى ارتفاع لمباني المشروع 43م.

ـ موقع حولي قطعة (11): أقصى ارتفاع لمباني المشروع 80 م مع الالتزام بالشروط الآتية لهذا الموقع.

1 ـ تركيب إضاءة عوائق (Obstruction Lights) ثابتة متوسطة الشدة حمراء اللون من النمط B ثابتة (Medium Intensity Type B Steady) على أعلى المبنى تكون مرئية من جميع الجهات.

2 ـ تركيب إضاءة متوسطة الشدة حمراء اللون ثابتة من النمط B:

(Low Intensity Steady Type B) في وسط المبنى تكون مرئية من جميع الجهات.

3 ـ عمل الصيانة الدورية لهذه الاضاءة والمحافظة عليها تعمل في جميع الأوقات وتزويدنا بإحداثيات موقع حولي قطعة (11).

لذلك فإن الرأي الفني يتضمن التالي: الموافقة على الطلب المقدم من وزارة التربية بشأن مشروع مجمع متكامل لإدارة مدارس التربية الخاصة ومدارسها ومرافقها بمنطقتي العقيلة والجهراء وهو كالتالي:

1 ـ تعديل الفقرة الأولى من قرار المجلس البلدي السابق رقم (م.ب/ف15/384/14/2008) المتخذ بتاريخ 20/10/2008 ليكون كالتالي: «الموافقة على طلب وزارة التربية تخصيص موقعين لإنشاء مجمع متكامل لإدارة مدارس التربية الخاصة ومدارسها ومرافقها بمنطقتي العقيلة والجهراء.

2 ـ الموافقة على طلب وزارة التربية الوارد بكتابها رقم (597533) المؤرخ في 25/9/2016 بشأن مكونات مشروع مجمع متكامل لإدارة مدارس التربية الخاصة ومدارسها ومرافقها بمنطقتي العقيلة والجهراء وهي كالتالي:

موقع منطقة العقيلة:

1 ـ مبنى مكاتب إدارية ومرافقها بارتفاع (54.00م) مكون من عدد 3 سراديب وعدد (8) أدوار وسطح.

2 ـ عدد 11 مدرسة للبنين والبنات ومقام فوق أسطحها منشآت رياضية وورش تعليمية وخدمات مختلفة وحدائق.