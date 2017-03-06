إعداد: بداح العنزي

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أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ضرورة أن يكون ضمن مكونات المناطق الاقليمية مضمار لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.



وقال المنفوحي في رده على اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن انشاء مضمار لرياضة العجلات الرباعية (البقي) وتحديد مناطق ترفيهية نفيدكم بالآتي:

٭ دراسة «المخطط المحلي للمنطقة الاقليمية الجنوبية» اوصت بتخصيص منطقة للانشطة الحيوية «الرياضية والترفيهية».

٭ دراسة «المخطط المحلي للمنطقة الاقليمية الثالثة» أوصت بتخصيص موقع لانشاء حلبة دولية للسباق على طريق الصليبية بحيث يضم حلبة لسباق السيارات ومنطقة للنشاطات المرتبطة بسباق السيارات.

٭ قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ل.د 6/ 158/ 12/ 2015» المتخذ بتاريخ 22/ 6/ 2015 يقضي بتخصيص مواقع باجمالي مساحات 5 ملايين متر تقريبا لممارسة رياضات السيارات والدراجات الآلية والرملية.



وعليه، فاننا نرى ان المواقع المذكورة اعلاه سواء المقررة او المقترحة تصلح لتنفيذ الاقتراح المقدم بأن يكون ضمن مكوناتها مضمار لممارسة رياضة العجلات الرباعية.

واضاف خلال رده على اقتراح العضو يوسف الغريب بشأن استحداث ممر لهواة المشي في منطقة سلوى واقتراح حلول بديلة، بانه لا توجد مسافات كافية لاستحداث الممشى، اما بخصوص اقتراح حلول بديلة فاننا نقترح ان يتم التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لسرعة تنفيذ واستكمال الحدائق التنظيمية المخصصة ضمن منطقة سلوى بحيث تراعي عند تنفيذها توفير المساحات الكافية لممارسة رياضة المشي.



وذكر في رده على اقتراح العضو م.علي الموسى بشأن ازالة ارتدادات الشارع والتعويض عنها بعمل براكن سيارات سطحية تخدم رواد الشارع بانه عند دراسة الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 قد تم تحديد مواقع لمواقف سيارات متعددة الادوار في منطقة الصوابر القريبة من الشارع المذكور، بالاضافة الى وضع حلول لتطوير الطرق داخل مدينة الكويت بما فيها شارع مبارك الكبير.

وقال في رده على اقتراح العضو احمد البغيلي بشأن انشاء ثلاثة مداخل ومخارج للمدارس في منطقة جليب الشيوخ من الجهة الغربية بانه تمت مخاطبة وزارة الاشغال العامة لإبداء الرأي والافادة بشأن الاقتراح المذكور اعلاه، حيث افادت وزارة الأشغال العامة بكتابها رقم «3/16ـ47ـ2825» بتاريخ 10 /8/ 2016 بان تلك المداخل والمخارج المقترحة تتعارض مع اعمال مشروع الطريق الدائري «6.5» السريع كما هو موضح بالكروكي المرفق بكتابها.