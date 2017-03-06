إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على ضواحي المحافظة والتي أسفرت عن إزالة 96 إعلانا مخالفا لقانون البلدية.



وفي هذا السياق، قال مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الاحمدي سعد الشيبة ان الادارة قامت خلال الايام السابقة بعمل جولات مكثفة تهدف الى تنظيف المنطقة من ظاهرة الاعلانات العشوائية بالشوارع والميادين التابعة للمحافظة.



وأضاف الشيبة انه اصدر تعليمات بتنظيف المنطقة بالكامل وبناء على ذلك قام رئيس قسم التفتيش عادل الهدية ومجموعة من مفتشي البلدية بعمل جولة تفتيشية وعلى أثرها تمت إزالة 96 إعلانا مخالفا لقانون البلدية من شوارع المحافظة.



وأوضح ان مراقبة الاغذية والأسواق التابعة للادارة توجهت لأحد المجمعات التجارية بالمحافظة بغرض التأكد من نظافة المطاعم والمنتجات الغذائية وعلى ضوئها تم تحرير 20 مخالفة اغذية تنوعت بين التخزين بظروف غير صحية، العمل من دون شهادة صحية، عدم الالتزام بقواعد النظافة.

ودعت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت جميع المواطنين والمقيمين في حال وجود اي استفسار او شكوى تتعلق بالعمل البلدي لعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 1844448 والذي يعمل على مدار الساعة او التواصل عبر المواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun.