إعداد: بداح العنزي

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أوضحت إدارة العلاقات العامة في البلدية أن إدارات النظافة وإشغالات الطرق في فرعي بلدية محافظتي الجهراء والأحمدي تستقبل طلبات أصحاب تراخيص المخيمات بشأن الإفراج عن تأمين إقامة المخيمات.

وأهابت الإدارة بأصحاب المخيمات الى سرعة مراجعة فرع البلدية الذي يتبع له موقع التخييم لتقديم طلب الإفراج عن مبلغ التأمين، وذلك لقرب انتهاء موسم التخييم للمخيمات الربيعية لهذا العام والمحدد له 31 مارس الجاري.

وبينت الإدارة أن إجراءات الإفراج عن مبلغ التأمين لإقامة المخيم يتطلب مراجعة صاحب الترخيص لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية المحافظة، متضمنا الطلب صورة من ترخيص المخيم بالإضافة إلى نسخة من وصل التأمين إلى جانب الحساب البنكي متضمن رقم (الآيبان) وكذلك صورة من البطاقة المدنية لصاحب العلاقة ومن ثم تقوم إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالكشف على موقع المخيم للتأكد من تنظيفه بالكامل لإصدار شهادة بخلو الموقع من أي مخلفات.

وأشارت الإدارة إلى أنه في حال استكمال جميع متطلبات الإفراج عن التأمين يتم الإفراج عنه آليا من خلال إرسال المستندات المطلوبة إلى الإدارة المالية.