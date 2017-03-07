إعداد: بداح العنزي

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حال عدم اكتمال النصاب دون عقد الجلسة العادية للمجلس البلدي أمس، حيث لم يتواجد بالقاعة لحظة رفعها من قبل نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري سوى الاعضاء: محمد المعجل، د.حسن كمال، أسامة العتيبي، د.منصور الخرينج، فهد الصانع.

وقال العضو محمد المعجل إن هناك عددا من الاعضاء تقدموا بطلب اعتذار عن حضور الجلسة، مؤكدا أن هناك ظروفا تكون خارجة عن الإرادة تستدعي طلب الاعتذار، مشيرا الى أن لجان المجلس تعمل وتعقد اجتماعاتها باستمرار في ظل اكتمال النصاب إضافة الى طلب عقد جلسات غير عادية في حالة وجود معاملات تم إقرارها من قبل اللجان المعنية.

تجدر الاشارة الى أن عدم اكتمال النصاب للجلسات العادية بهدف عدم الاعلان عن خلو مقاعد خمسة أعضاء سبق وترشحوا لانتخابات مجلس الامة 2016 خاصة أن قانون البلدية الجديد 2016/33 ينص على اعتبار عضو المجلس البلدي مستقيلا عند التقدم بطلب الترشح لانتخابات مجلس الامة، وأنه لم يتم تعديل الجداول الانتخابية وهو ما أشار له القانون بحيث تشكل لجنة من قبل وزير الداخلية لبحث موضوع الجداول الانتخابية، وان ذلك لم يتحقق نظرا لوجود العديد من المقترحات المتعلقة بتعديل دوائر المجلس البلدي وعدد أعضائه يناقش في مجلس الأمة حيث ان هناك تعديلا تقدم به النائب عبدالله فهاد بأن يكون توزيع الاعضاء حسب المحافظات الست، بحيث يكون لكل محافظة عضوان باستثناء الجهراء ومبارك الكبير، فيكون عضو لكل محافظة، خاصة أن هذا القانون لازال في المجلس بعد إقراره من اللجنة التشريعية، ولذلك انه في حالة عدم إنجاز موضوع الدوائر خلال الفترة الحالية فإن الجلسات لن تعقد بحيث يستمر عدم اكتمال النصاب لمدة 3 جلسات قادمة الى أن تتجاوز شهر ابريل المقبل، وبذلك يعقد المجلس البلدي جلسته العادية في الاول من مايو المقبل، وسيتم الاعلان عن خلو المقاعد دون إجراء انتخابات تكميلية نظرا لأن المدة المتبقية من عمر المجلس لن تتجاوز 6 أشهر، حيث نصت المادة 13 بأنه لا يتم شغل المقاعد الشاغرة اذا كانت المدة الباقية لا تتجاوز ستة أشهر.