إعداد: بداح العنزي

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قام وفد من طالبات ثانويــة ام الـحارث الانصاريــة التابعــة لمنطقة الجهراء التعليميــة امــس بزيــــارة الى المجلـــس البلدي للاطلاع والتعرف على اعمال المجلس البلدي.

ورحب العضو د.حسن كمال بالطالبات وقدم شرحا وافيا عن طبيعة عمل المجلس البلدي وأهميته في اتخاذ القرارات التي من شأنها الدفع باقرار المشاريع التنموية الحيوية، اضافة الى اهمية المجلس في عمليات التخطيط واقرار اللوائح المتعلقة بالانشطة والخدمات البلدية بالاضافة الى انشاء المدن والضواحي والطرق.

وحث كمال الطالبات على العمل بكل جهد لخدمة البلاد، مشيرا الى ان عملية البناء لا تتم الا من خلال سواعد ابنائها ومشاركتهم في بناء الوطن في جميع المجالات.