إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية الفروانية بإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والقضاء على ظاهرة انتشار المظلات غير المرخصة.

وأوضح مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م.محمد صرخوه أنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ حملات مكثفة لإزالة كل التعديات على املاك الدولة بناء على توجيهات مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي.

بدوره، قال رئيس فريق الطوارئ خالد الردعان إن الحملات المكثفة المنفذة من قبل مفتشي الفريق جاءت تحت إشراف مدير فرع بلدية المحافظة م.محمد صرخوه لإزالة كل المظلات غير المرخصة في الساحات العامة بكل المناطق التي تقع تحت مسؤولية المحافظة والتي تعد تعديا على أملاك الدولة.

وأشار الردعان إلى أن الحملات التي نفذها الفريق أسفرت عن رفع وإزالة 28 مظلة غير مرخصة كانت قائمة من دون تراخيص من قبل البلدية، مشيرا إلى أنها تحجب الرؤية عن قائدي المركبات وقد تتسبب في الحوادث، بالإضافة إلى انها تسبب اضرارا ومضايقات لمراجعي الجهات الحكومية.