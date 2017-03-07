إعداد: بداح العنزي

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تبحث لجنة العاصمة خلال اجتماعها غدا برئاسة د.حسن كمال اقتراحا بشأن ايقاف بناء المواقف المتعددة الادوار والتحول لبناء المواقف الذكية.

ويتضمن جدول الاعمال التالي: الكتاب المقدم من عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري بشأن الكتاب الموجه الى لجنة المناقصات المركزية لمشروع انشاء وانجاز وصيانة الموقف الشرقي لمبنى مجمع الوزارات، وكتاب بشأن الغاء قرار اللجنة المكلفة بشأن ترسية مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الاحمد على شركة المستثمر الدولي، والاقتراح المقدم من العضو عبدالله الكندري بشأن انشاء جسر مشاة بين منطقتي العديلية والروضة على شارع دمشق بجانب نادي كاظمة الرياضي، وآخر بشأن استغلال الاراضي الفضاء على وجه يخدم سكان منطقة قرطبة والعمل على توفير الخدمات الضرورية للمنطقة، والاقتراح المقدم من العضوين احمد الفضالة ومحمد المعجل بشأن تطوير وحلول مداخل ومخارج مدينة الكويت العاصمة بشبكة طريق حول العاصمة لتسهيل الحركة (جسور عالية معلقة)، والاقتراح المقدم من العضو اسامة العتيبي بشأن انشاء وحدة خاصة لمشاريع الدولة الكبرى تتبع رئيس الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بشكل مباشر وتكون مهمتها التسريع في انجاز المسار الاجرائي لهذه المشاريع، والاقتراح المقدم من العضو فهد الصانع بشأن انشاء طريق خاص (ممشى) لممارسة رياضة المشي في منطقة كيفان،

والكتاب المقدم من العضوين اسامة العتيبي وفهد الصانع بشأن قرارات المجلس البلدي الصادرة من العام 2009 حتى العام 2015، والاقتراح المقدم من العضو فهد الصانع بشأن تطبيق نظام التفتيش الالكتروني في مجال الرقابة الصحية على المطاعم والمؤسسات والشركات التي تبيع او تتداول المواد الغذائية، والاقتراح المقدم من الاعضاء اسامة العتيبي وفهد الصانع ومهلهل الخالد بشأن اضافة فقرة جديدة تحمل رقم 8 للبند الثامن عشر والخاص بالاشتراطات المطلوبة للاستعمالات التجارية المسموح بها في العقارات الاستثمارية خارج مدينة الكويت وداخلها، والاقتراح المقدم من العضو اسامة العتيبي بشأن تفاقم اعمال البناء المخالفة والزام مصنع الخرسانة بالتحقق من وجود رخصة بناء صالحة وصادرة من بلدية الكويت.