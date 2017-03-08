إعداد: بداح العنزي





أقرت البلدية إلغاء قرار المجلس البلدي بشأن ترسية مشروع معالجة النفايات الصلبة على شركة التقدم التكنولوجي.

وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في كتابه: بالاشارة الى كتاب الامين العام للمجلس البلدي بتاريخ 22/3/2016 المتضمن طلب اللجنة القانونية والمالية في اجتماعها رقم 2/2016 المنعقد بتاريخ 14/3/2016 بشأن مخاطبة الادارة القانونية لإبداء الرأي حول موقف البلدية القانوني في حال إلغاء قرارات المجلس البلدي الصادرة لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها والخاصة بشركة التقدم التكنولوجي وشركة غرينلاند.

نود افادتكم بأن الادارة القانونية قامت بدراسة الموضوع لإبداء الرأي القانوني بهذا الشأن، وبناء عليه فقد افادت بموجب الكتاب ما يلي:

بناء على كتاب قطاع المشاريع في 17/5/2016 والذي يفيد بأنه لم يتم ابرام اي عقد مع اي من الشركتين المذكورتين وكان طلب الغاء قرارات المجلس البلدي الصادرة بشأن ترسية المشروع على الشركتين قد قام على اساس طرح المشاريع من خلال اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة تنفيذا لاحكام القانون 7/2008 والمعدل بالقانون رقم 116/2014.

والى كتاب الجهاز الفني لدراسة المشروعات بتاريخ 24/8/2009 الذي يفيد بأن قرار الترسية الخاص بالمشروع المذكور لا يتفق واحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 وانه يتوجب تطبيق نص المادة الرابعة من القانون المذكور على المشروع موضوع البحث بحيث يتطلب ذلك اعادة طرح المشروع وفقا لاحكام القانون المذكور.

ومن ثم لا يكون هناك اي مانع قانوني من اعادة النظر في القرارات الصادرة في الترسية، لاسيما انه لم يترتب عليه اي التزامات تعاقدية.

الرأي الفني

1 ـ إلغاء قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف20/421/13/2002 الصادر بتاريخ 17/6/2002 والذي يقضي بالموافقة على ترسية مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها على شركة التقدم التكنولوجي.

2 ـ إلغاء قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف7/23/1/2006 الصادر بتاريخ 23/1/2006 والذي يقضي بالموافقة على ترسية مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها على شركة غرينلاند.

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