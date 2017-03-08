إعداد: بداح العنزي

دعا عضو المجلس البلدي يوسف الغريب الى انشاء محولات كهربائية بشكل عمودي عبارة عن دورين، وقال الغريب في اقتراحه: أطالب بإنشاء محولات كهربائية بشكل عمودي عبارة عن دورين مستقبلا، والاستعاضة بها عن المحولات الأفقية الحالية، كما أن من شأن هذا الاقتراح تقليص عدد المحولات الكثيرة بالمناطق واختزال مساحة المحولات الأفقية، والتي ستوفر أحمالا كهربائية كافية للمناطق السكنية والنموذجية.



واضاف: لا مانع من إشراك وزارة الكهرباء والماء في تطوير تلك المحولات القديمة الأفقية بأخرى عمودية، والاستعانة بخبرات الوزارة في هذا الأمر، إضافة إلى أن بعض المحولات الكهربائية الحالية احترقت وهي بجوار منازل المواطنين، بينما يسيطر الخوف والهلع على أي مواطن يقطن بجانب محول كهربائي.لذا أتقدم بالاقتراح الآتي: إنشاء محولات كهربائية بشكل عمودي عبارة عن دورين.

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