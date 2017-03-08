إعداد: بداح العنزي
كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية الجهراء بجولة ميدانية على المحلات التجارية بالمحافظة والتي أسفرت عن تحرير 13 مخالفة لإعلانات تجارية.
وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية محمد الشمري ان الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر إقامة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص و3 محاضر اضافة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص و4 محاضر عدم تجديد ترخيص إعلان الخاص بالنشاط ومحضر مخالفة الاشتراطات الصادر اساسها ترخيص الاعلان.
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