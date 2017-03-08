إعداد: بداح العنزي

كشفت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام قسم ازالة المخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولة لازالة الاعلانات المخالفة اضافة الى الكشف على عقارات.

وفي هذا السياق، قال رئيس فريق الطوارئ ورئيس قسم ازالة المخالفات ناصر الهاجري ان القسم قام بجولة اسفرت عن رفع 51 إعلانا مخالفا حيث تمت ازالة 25 اعلانا من اعمدة الانارة و26 إعلانا من اللوحات الارشادية، اضافة الى الكشف على 4 عقارات في السكن الخاص.

ترأس الجولة رئيس فريق الطوارئ ورئيس قسم ازالة المخالفات ناصر الهاجري بمشاركة حمد العازمي، ياسر البحيري، حامد العتال، محمد الموسوي، فهد الرفاعي.



من جهة اخرى، كشفت ادارة العلاقات العامة عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولة في أسواق القرين شملت المحلات والمصانع.

وفي هذا السياق، قال رئيس فريق طوارئ ناصر الهاجري ان الجولة اسفرت عن ضبط واتلاف 41 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في احد مصانع الحلويات بأسواق القرين حيث تم عمل محضر مخالفة وآخر محضر اتلاف.

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