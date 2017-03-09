إنشاء وحدة خاصة للإسراع في إنجاز المشاريع

تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني على المطاعم

تطوير مداخل ومخارج مدينة الكويت وإنشاء حارات إضافية لبعض الشوارع لتخفيف الازدحام





إعداد: بداح العنزي



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أوصت لجنة العاصمة بالموافقة على اقتراح بشأن السماح بعمل مواقف سيارات ذكية ضمن حدود العقارات للقسائم التي مساحتها 1000م2 وأكثر في المناطق التجارية في العقارات الاستثمارية خارج مدينة الكويت وداخلها.

وقال رئيس اللجنة م.حسن كمال إن المقترح تقدم به كل من رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد والعضوين فهد الصانع وأسامة العتيبي حيث تضمن الرأي الفني الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي مهلهل ناصر الخالد والسادة الأعضاء فهد الصانع، أسامة العتيبي بشأن إضافة فقرة جديدة تحمل رقم 8 للبند الثامن عشر والخاص بالاشتراطات المطلوبة للاستعمالات التجارية المسموح بها في العقارات الاستثمارية خارج مدينة الكويت وداخلها.

المرفقات: كتاب الأمين العام للمجلس البلدي رقم (م ب/31/3/3/1808) بتاريخ 4/ 12/ 2014.

- صورة من الاقتراح المقدم.

- صورة من الجدول رقم (16) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بمواقف السيارات في جميع مناطق الكويت.

الموافقة على إضافة الفقرة موضوع الدراسة شريطة الآتي:

1 ـ الحصول على موافقة إدارة التنظيم قسم الطرق بالنسبة للموقع ومواقف السيارات والمداخل والمخارج شريطة الالتزام بالمخططات المعتمدة من التنظيم.

2 ـ يجب أخذ موافقة الإدارة العامة للإطفاء.

3 ـ موافقة اللجنة الفنية لشؤون البناء.

٭ أن يسمح بعمل مواقف سيارات ذكية ضمن حدود العقار للقسائم التي مساحتها 1000م2 وأكثر.

٭ يسمح ببناء عدة سراديب وأرضي وعدة طوابق متكررة مع الالتزام بالارتفاعات المسموحة بالمنطقة على أن يتم استغلال الطابق بالكامل كمواقف سيارات.

٭ يجوز الالتصاق بأي من الجهات وذلك لمواقف السيارات فقط دون المباني الأخرى (مباني الخدمات) شريطة إحضار موافقة الجيران بالجهة الملتصقة للجار.

٭ علما بأنه قد تم عمل دراسة لمواقف السيارات لتتم اضافتها إلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء وذلك بإضافة جدول يحمل رقم (16) خاص بالاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بمواقف السيارات بجميع مناطق الكويت وفي انتظار دراسته واعتماده من قبل المجلس البلدي.

وذكر د.كمال ان اللجنة وافقت على اقتراح العضو أسامة العتيبي بشأن انشاء وحدة خاصة لمشاريع الدولة الكبرى تتبع رئيس الجهاز التنفيذي بالبلدية بهدف الاسراع في انجاز المسار الاجرائي للمشاريع.

وبين ان اللجنة أوصت بالموافقة على اقتراح العضو فهد الصانع بشأن تطبيق نظام التفتيش الالكتروني في مجال الرقابة الصحية على المطاعم والمؤسسات والشركات التي تبيع أو تتداول المواد الغذائية.

وذكر انه تمت الموافقة على اقتراح العضوين احمد الفضالة، ومحمد المعجل بشأن تطوير وحلول مداخل ومخارج مدينة الكويت بشبكة طرق حول العاصمة لتسهيل الحركة «جسور عالية معلقة» حيث تضمن الرأي الفني التالي:

٭ ان مشروع الخطة العمراني لمدينة الكويت 2030 والذي تم الانتهاء منه وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس البلدي وتم من خلاله دراسة استراتيجية المواصلات والنقل العام على النحو التالي:

تم تحديد التسلسل الهرمي لشبكة الطرق عن طريق عمل دراسات متكاملة تشمل تخطيط استعمالات الأراضي والدراسات المرورية وذلك استجابة للوضع الحالي للمرور والتنمية العمرانية المستقبلية المتوقعة في مدينة الكويت. وتتضمن استراتيجية المواصلات والنقل العام للمخطط المحلي ما يأتي:

1- استكمال تسلسل شبكة الطرق لمدينة الكويت باكتمال انشاء الطريق الدائري الأول بالانتهاء من النفق الذي يبلغ طوله 1.5كم.

٭ النفق سيغطى بشارع على مستوى الأرض يحتوي على اربع حارات «حارتين لكل اتجاه» لكي يوفر طريق ربط ومساحات خضراء.

٭ انشاء حارات اضافية لبعض الشوارع القائمة لزيادة الطاقة الاستيعابية لكي تخدم استعمالات الأراضي والنشاطات الجديدة.