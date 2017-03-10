خطة ميدانية للأجهزة الرقابية بهدف الحد من جميع المخالفات في مختلف المحافظات

إعداد: بداح العنزي



[email protected]



كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات التفتيشية التي يقوم بها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي على جميع أصعدة البلدية وبالأخص الحملات التي تقوم باستهداف المخازن والمحلات التي تتداول المواد الغذائية، وقد أسفرت عن مصادرة وإتلاف 6 أطنان من المواد الغذائية بمنطقة السالمية.



وفي هذا السياق أثنى مساعد المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي م.فهد دغيم العتيبي على إنجازات فريق طوارئ فرع بلدية محافظة حولى، مطالبا إياهم بمزيد من الجهد للقضاء على ظاهرة تفشي المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



بدوره، أوضح مدير فرع بلدية محافظة حولى م.حولي فلاح الشمري أن الأجهزة الرقابية يعملون ضمن الخطة الميدانية والتي تم وضعها مسبقا بهدف الحد من جميع المخالفات بالمحافظة. كما شدد الشمري على أصحاب المحلات والمخازن وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية بضرورة استخراج كل التراخيص التي سنتها بلدية الكويت، مناشدا إياهم مراجعة تواريخ وصلاحيات المواد الغذائية في حال وجود مواد منتهية الصلاحية يتطلب الأمر تسليمها لمركز البلدية لإتلافها حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية.

من جهته، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي رياض الربيع أن الفريق يعمل على مدار الساعة لتطبيق قانون البلدية على جميع المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عمل لتكثيف الحملات التفتيشية من قبل المفتشين خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وتابع بالقول ان الحملات التي نفذتها النوبة (ج) أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص في إحدى العمارات الاستثمارية بمنطقة السالمية يحتوي على 6 أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وعلى الفور تم مصادرتها وإتلافها وتنوعت المواد الغذائية ما بين 781 شوالا مختلف الأوزان من الأرز الهندي و60 كيلو من البهارات الهندية، و480 كيلو من الحلويات الهندية و705 كيلوواط طحين، إلى جانب تحرير 3 مخالفات اشتملت على فتح محل قبل الحصول على ترخيص من البلدية، تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، تداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات. وشارك في الحملة كل من رئيس المركز محمد السبيعي ومشرف النوبة جاسم الكندري وكل من المفتشين علي السالم وسلمان ابراهيم.