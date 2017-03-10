إعداد: بداح العنزي



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أقرت البلدية توسعة موقع السجن المركزي بمنطقة الصليبية باضافة 220 ألف متر مربع. وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في كتابه الى المجلس البلدي: تقدمت وزارة الداخلية تطلب توسعة موقع السجن المركزي القائم بمنطقة الصليبية وذلك بضم الارض الملاصقة من الناحية الجنوبية الغربية لتوسعة السجن المركزي بمساحة 220000م2 لانشاء مخزن للاسلحة والذخائر وكذلك مقر لادارة التجهيزات الامنية.



كما يفيد كتابهم بأن الموقع المقترح قد استقطع من منطقة السجن المركزي لمرور مسار خطوط شمال الكويت (القديم) والذي تم استبداله من قبل شركة نفط الكويت بمسار جديد.



كما تؤكد وزارة الداخلية ان الوزارة لن تستخدم الموقع المذكور (في حال تخصيصه) قبل 3 سنوات من تاريخ الطلب وذلك لتمكين شركة نفط الكويت من استكمال إزالة المسار القديم لخطوط النفط.

تم التنسيق مع شركة نفط الكويت وقد افادوا بأنه لا مانع لدى شركة نفط الكويت من الموافقة على توسعة موقع السجن المركزي بمنطقة الصليبية وذلك بعد مراجعة الموقع والتأكد من ان خطوط انابيب الشركة القريبة من المشروع قد خرجت من الخدمة.

تم التنسيق مع ادارة المخطط الهيكلي، حيث افادوا بموجب كتابهم بان الموقع لا يتعارض مع مشاريعهم المستقبلية ولكن يلزم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة لبيان مدى تعارض الموقع مع اي خدمات او مواقع اخرى.

تم التنسيق مع ادارة المساحة بأنه تم مسح ورفع الموقع وفقا للاحداثيات وهذا على الطبيعة ووجد خط انابيب قديم وسور شبك كما هو مبين من واقع المسح الميداني، وطلبوا مخاطبة المجلس البلدي بشأن التوسعة المطلوبة. هذا، وتم الايضاح سابقا بشأن خط الانابيب القديم وسور الشبك المذكورين بكتاب ادارة المساحة بأن شركة نفط الكويت لا مانع لديها من الموافقة على توسعة موقع السجن المركزي.. الخ.

كما ان وزارة الداخلية اكدت انه لن تستخدم الموقع المذكور في حال تخصيصه قبل 3 سنوات من تاريخ الطلب وذلك لتمكين شركة النفط من استكمال ازالة المسار القديم لخطوط النفط.

لجنة الموافقات التنظيمية

افادت لجنة الموافقات التنظيمية بموافقة كل من:

٭ شركة نفط الكويت.

٭ مخطط هيكلي.

٭ خدمات ـ عرض الموضوع على المجلس البلدي.

لذلك، لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة الداخلية توسعة موقع السجن المركزي القائم بمنطقة الصليبية وذلك بإضافة مساحة 220000م2 من الجهة الجنوبية الغربية وفق ما هو موضح بالابعاد والاحداثيات شريطة الالتزام بشروط شركة نفط الكويت والتنسيق معها ومع وزارات الخدمات قبل البدء في التنفيذ.

من جانب آخر، اعتمدت البلدية توسعة المقبرة الجعفرية بمساحة 45000م2.

وأوضح م.المنفوحي في كتابه الى المجلس البلدي: تقع المقبرة الجعفرية على طريق جمال عبدالناصر بمنطقة الصليبخات، وتقدر مساحة المقبرة حاليا بـ 725060.65م2، علما انه سبق وتمت توسعة المقبرة الجعفرية بموجب قراري المجلس البلدي رقم ت م/م ب/24/1/93 وم ب/ف22/335/11/99.

ورد الينا كتاب مساعد المدير العام لشؤون قطاع الخدمات الموجه الى مدير عام البلدية للدراسة والافادة والمتضمن التالي:

وفق ما جاء بالكتاب بشأن الطلب بضم المنطقة الواقعة بين مقبرتي الجعفرية وغير المسلمين الى مقبرة الجعفرية وذلك لحاجة المقبرة الى تلك التوسعة لتتمكن من استيعاب الزيادة المستمرة باعداد الوفيات على مدى السنوات المقبلة وبناء على تأشيرتكم نود افادتكم بالآتي: تم الكشف الميداني من قبل ادارة شؤون الجنائز على المنطقة الفاصلة بين مقبرتي الجعفرية وغير المسلمين وتم الافادة بكتابهم بانه لا مانع من ضم هذه المساحة الى المقبرة الجعفرية وذلك لحاجة المقبرة فعلا للتوسعة لاستيعاب الزيادة المستمرة باعداد الوفيات على مدى السنوات المقبلة، ولا يوجد اي ضرر على مقبرة غير المسلمين اذا تم ضم تلك المساحة للمقبرة الجعفرية.