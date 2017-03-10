إعداد: بداح العنزي

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طالب مدير إدارة المشاريع التنموية السابق في البلدية م.باتل الرشيدي المجلس البلدي بالعمل على تسريع إنجاز المشاريع التنموية.



وقال الرشيدي في تصريح صحافي إن هناك العديد من المعاملات الخاصة بالمشاريع التنموية في لجان المجلس البلدي تحتاج إلى تمريرها وتفعيل الدور الفني للمجلس، لاسيما أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى تمريرها وعدم توقفها في لجان المجلس البلدي.



وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي في البلدية أحال إلى المجلس البلدي جملة من المعاملات التنموية التي تحتاج إلى إبداء الرأي الفني حولها، مستغربا عدم انعقاد بعض لجان المجلس البلدي لعدم اكتمال النصاب.

وتمنى الرشيدي أن يكون هناك تعاون بين الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي للنهوض بالبلد من خلال تمرير المعاملات الخاصة بالتنمية في البلاد.