إعداد: بداح العنزي

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تبحث لجنة العاصمة خلال اجتماعها الأحد برئاسة د.حسن كمال تعديل حدود مشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني. ويتضمن جدول الأعمال التالي:

٭ اقتراح د.م.حسن كمال بشأن إعادة حصر الأماكن والمعالم التاريخية والتراثية في الكويت بشكل عام ومحافظة العاصمة بشكل خاص.

٭ اقتراح العضو أسامة العتيبي بشأن تفعيل دور النقل البحري الجماعي على سواحل الكويت من خلال إنشاء محطات ساحلية لنقل الركاب موزعة على الشريط الساحلي للدولة تستخدم بها قوارب حديثة ومتطورة.

٭ اقتراح العضو أسامة العتيبي، بشأن فصل جميع الإجراءات المطلوبة لكل معاملات العقارات ذات الاستعمال (السكن والخاص) عن باقي الإجراءات للاستعمالات الاخرى (استثماري - تجاري - صناعي) ذلك في جميع فروع محافظات بلدية الكويت.

٭ اقتراح الأعضاء د.م.حسن كمال، عبدالله الكندري، علي الموسى، بشأن تعديل المادة 18 من لائحة المجلس البلدي بوضع مدة زمنية للملفات المعروضة على اللجان للفصل فيها.

٭ اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن تطوير البنية التحتية وتوفير مواقف سيارات متعددة الأدوار في منطقتي الري والشويخ الصناعية.

٭ اقتراح العضو د.حسن كمال، بشأن تشييد مواقف سيارات الأدوار في موقع أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف.

٭ طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات للكيبلات الأرضية (جهد 132 ك) بعرض 3 أمتار لتغذية بعض محطات التحويل الرئيسية بمنطقة الري الصناعية.

٭ طلب وزارة الشؤون توسعة فرع المخبز الكائن بمركز ضاحية الأندلس قطعة رقم9، وطلب آخر للوزارة بتخصيص موقعين لإقامة مطعمين ضمن مركز الضاحية الفرعي - قطعة رقم 3 بمنطقة ضاحية عبدالله المبارك.