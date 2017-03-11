قال مدير إدارة الخدمات العامة بالبلدية مطلق الراجحي إن عدد الشكاوى التي تم استقبالها من الجمهور عبر شركة VIVA وعمليات وزارة الداخلية لوجود عطل بالخط المخصص للشكاوى 139 خلال فبراير الماضي بلغ 51 شكوى، وقد تم تحويلها إلى أفرع البلدية بالمحافظات، وشملت مجالات النظافة العامة (شكاوى وجود مخلفات قمامة، عدم كنس الشوارع، وجود قمامة أثاث مستعمل، أشجار أمام المنازل والساحات والمطاعم، شكاوى رمي دفان وأنقاض يعيق الطريق، وشكاوى سقوط (لوحات إعلانية وشبرات إعلانية تعيق الطريق)، وشكاوى تعد على أملاك الدولة، وشكاوى طفح المجاري، وشكاوى سيارات، وطراريد، وشاليهات مهملة، وشكاوى أغذية فاسدة وباعة متجولين، وممارسة حرفة متجول، وبيع مواد غذائية، وجزار متجول، وشكاوى عزاب بالسالمية، وشكاوى حيوانات ضالة، او ميتة، او نافقة).

واضاف أن أعلى معدل للشكاوى التي تم استقبالها من الجمهور كان في محافظة حولي، حيث بلغ عددها 13 شكوى تلتها محافظتا العاصمة والاحمدي حيث تساوتا في عدد الشكاوى التي تم تحويلها بـ 11 شكوى لكل محافظة فيما جاءت بالمرتبة الثالثة محافظة الجهراء مسجلة 9 شكاوى، وجاءت محافظة مبارك الكبير بالمرتبة الرابعة مسجلة 4 شكاوى، فيما جاءت بالمرتبة الاخيرة الفروانية مسجلة 3 شكاوى.

وذكر الراجحي أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها يتم إدخالها في جهاز الحاسب الآلي وتتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد توجيهها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات.

وقال إن الموظفين بالخط الساخن لا يكتفون بتحويل الشكاوى للجهات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات، بل يقومون بمتابعتها حتى يتم التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها من أجل التواصل مع الشاكي وإطلاعه على تلك الإجراءات.