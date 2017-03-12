إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة و إشغلات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بحملة ميدانية على منطقة أمغرة لتنظيفها بالكامل وقد أسفرت تلك الحملة عن رفع عدد (80) درب من الانقاض .



وفي هذا السياق أكد مدير ادارة النظافة وإشغلات الطرق فهد القريفة بأنه تم تكثيف الجولات الحملة علي المنطقة و تنظيف الساحات وتسويتها ، و أسفرت عن رفع 147 كيس قمامة و11 درب من المخلفات الصلبة و6 دروب من السكراب و الاخشاب ورفع درب من الإطارات ، وقد تم الاستعانة بآليات شملت 9 نسافات و6 لوري و 4 جرافات و45عامل نظافة .



شارك بالحملة كل من مدير إدارة النظافة واشغلات الطرق فهد القريفة و مراقب عام النظافة نشمي الديحاني و مشرف مركز سعد العبدالله سعود العجمي .



و دعت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت المواطنين والمقيمين الإتصال بالخط الساخن (1844448) او التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعيkuwmun @ في حال وجود اي شكوى تتعلق بالعمل البلدي حيث سيتم التعامل مع شكاواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة البلدية .