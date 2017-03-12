إعداد: بداح العنزي

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حذر رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي م.علي الموسى من انتشار العزاب في المناطق السكنية خصوصا الجديدة منها وهو ما سينعكس سلبا علي العائلات التي تسكنها.

وقال الموسى في تصريح إن مشكلة العزاب مضى عليها وقت طويل دون أن تجد الجهات المعنية حلا لهذه القضية التي أصبحت حساسة اجتماعيا وأمنيا.

وأضاف أن مشكلة العزاب كانت منحصرة في السابق لمنطقتي خيطان الجنوبي وجليب الشيوخ إلا أنها ازدادت في الآونة الأخيرة لتشمل اغلب مناطق السكن الخاص حيث نجدها في المهبولة ومنطقة صباح الأحمد السكنية والرابية والعمرية وما زالت تنتشر.

وبين الموسى أن القانون رقم 125 لسنة 1992 حظر سكن غير العائلات في المناطق السكنية ورغم تشكيل لجنة لمكافحة هذه الظاهرة إلا أنها ما زالت موجودة لعدم وجود جدية في القضاء عليها.

وقال ان المجلس البلدي وفي سبيل المساهمة بحل هذه القضية سمح للعمال الإقامة في المصانع باعتبارها من الظواهر الخطيرة وخصوصا أن البعض يقوم بشراء منازل في مناطق السكن الخاص ويؤجرها للعزاب لارتفاع الدخل وهو أمر لا يمكن تجاهله ولا بد من محاربته.

واستغرب الموسى من عدم الانتهاء من إنشاء المدن العمالية التي مضى على إقرارها سنوات طويلة، متسائلا: من المسؤول عن هذا التقاعس في انجاز هذه المدن ولماذا لم تتم محاسبته؟

وتمنى الموسى من الحكومة أن تهتم بهذا الملف وتدعو الجهات المعنية الى سرعة إنشاء هذه المدن مع توفير جميع الخدمات الضرورية فيها للعمالة بما فيها المواصلات، والسماح للشركات التي لها عقود مع الدولة إقامة مساكن عمالية داخل حدود المشروع ولحين الانتهاء من إنجازه.