إعداد: بداح العنزي

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حذرت البلدية أصحاب المعارض بعدم إقامة المعارض التي تفتقر لشروط الامن والسلامة وتعرض مرتاديها للخطر بالإضافة إلى أصحاب المجمعات التجارية الذين يقومون بإقامة تلك المعارض بمجمعاتهم قبل الحصول على التراخيص من البلدية والجهات المعنية، لافتة إلى أنها ستطبق القانون على كل من يخالف اللوائح والأنظمة بكل حزم لاسيما أن بلدية الكويت من اولي أولوياتها الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.



وأكدت على ان البلدية لن تسمح بإقامة مثل هذه المعارض ‏التي تكون عرضة للحريق نظرا لعدم التزامها بشروط الأمن والسلامة والبلدية لن تسمح بالعبث بسلامة المواطنين والمقيمين، محذرة أصحاب المجمعات التجارية بعدم إقامة تلك المعارض لتجنب تلك المجمعات للمساءلة القانونية وحفاظا على ارواح وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشارت إلى أنه سيتم تكثيف الحملات بالمحافظات الست لرصد اي مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ومن جانبه أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار ان فرع بلدية محافظة العاصمة ممثلا بفريق الطوارئ وادارة النظافة العامة قام بإزالة أحد المعارض اقيم بأحد المجمعات التجارية بالمحافظة والذي كان يفتقد شروط الامن والسلامة ويعرض مرتاديه للخطر.

وأكد أنه تم قطع التيار الكهربائي عن المعرض الى جانب رفع مولد الكهرباء وخزان من الوقود وذلك بمساندة أمنية، مؤكدا انه كان هناك شروخ في الكيبل والأسلاك تخرج منه ما كان ينذر بحدوث كارثة ويعرض المرتادين للخطر.

واضاف ان مجموعة من المستثمرين بالمعرض استجابوا وقاموا برفع مستلزماتهم من الكراسي والطاولات.

تجدر الإشارة الى انه شارك في الازالة فريق طوارئ فرع بلدية العاصمة بالتعاون مع مركز نظافة المدينة لساعات متأخرة من الليل.