إعداد: بداح العنزي

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أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ فريق الباعة الجائلين التابع لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية حملة تفتيشية على الباعة الجائلين بمنطقة جليب الشيوخ أسفرت عن مصادرة حمولة 10 لوري من الخضار والفواكه.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق سعد الخرينج أن الادارة وضعت خطة عمل للتصدي للمظاهر السلبية والتجاوزات من قبل المخالفين للوائح وأنظمة البلدية إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وذلك تنفيذا لتعليمات مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م. محمد صرخوه.

وأكد الخرينج أن الحملات على الاسواق ستكون مستمرة وبصفة دورية حتى القضاء على تلك الظاهرة، مؤكدا أن الحملة أسفرت عن مصادرة حمولة 10 لوري من الخضار والفـــواكه، بالإضافة الى مصادرة العــــديد من الملابس.

وبين الخرينج أنه اثناء الحملة استخدمت العديد من الآليات تمثلت في 3 جرافات و6 لوري و4 نسافات و60 عاملا، مشيرا إلى تواصل الحملات للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية بالمنطقة والتي من شأنها تشويه المنظر العام للمحافظة.