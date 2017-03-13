ضرورة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء في التنفيذ

إعادة حصر المعالم التاريخية في البلاد



إعداد: بداح العنزي

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أوصت لجنة العاصمة خلال اجتماعها امس برئاسة د. حسن كمال بالموافقة على تعديل حدود مشروع غرب عبدالله المبارك الاسكاني.

وتضمن الرأي الفني التالي: لا مانع تنظيميا من الموافقة على الطلب المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتعديل حدود مشروع غرب عبدالله المبارك الاسكاني ليكون كالتالي: إجمالي مساحة المشروع ويقدر بنحو 903.85 هكتارات (20 ألف م2) أي بزيادة قدرها 1.85 هكتار كما هو بالمخطط المرفق شريطة الآتي:

1 ـ اخذ موافقة قسم الطرق بإدارة التنظيم على الطرق الداخلية والمحيطة بالمشروع والالتزام بشروطهم قبل التنفيذ.

2 ـ التنسيق مع وزارات الخدمات اثناء التنفيذ.

وقال إن اللجنة وافقت على اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن إعادة حصر الأماكن او المعالم التاريخية في البلاد ومحافظة العاصمة بشكل خاص.

وذكر أنه تمت الموافقة على اقتراح بشأن تطوير البنية التحتية وتوفير مواقف سيارات متعددة الادوار في منطقة الري والشويخ الصناعية كما تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات للكيبلات الأرضية جهد «132ك» بعرض 3 أمتار لتغذية بعض محطات التمويل الرئيسية منطقة الري الصناعية.

كما تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات كيبلات ارضية جهد «132ك.ف» بعرض 107 ضمن القطعة 2 في منطقة العارضية السكنية بدءا من محطة التحويل الرئيسية «العارضية B» ضمن القطعة 4 بمنطقة العارضية السكنية وحتى الجهة الجنوبية للطريق الدائري الخامس السريع لتغذية محطة العارضية «A».

وتضمن الرأي الفني التالي: لا مانع لدينا من الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار كيبلات ارضية جهد «132ك.ف» بعرض «1.7»م ضمن القطعة 2 في منطقة العارضية السكنية بدءا من محطة التحويل الرئيسية «العارضية B» الكائنة ضمن القطعة 4 بمنطقة العارضية السكنية وحتى الجهة الجنوبية للطريق الدائري الخامس السريع وذلك لتغذية محطة «العارضية A» وذلك شريطة التنسيق قبل التنفيذ مع وزارات الخدمات والالتزام بردود ممثليهم ضمن اللجنة الفرعية للمراق والخدمات العامة.

كذلك وافقت اللجنة على طلب وزارة الكهرباء بشأن تخصيص وتسليم وتثبيت مسار الكيبلات الارضية جهد «132 ك.ف» بعرض 7 أمتار لتغذية معسكر المغاوير في منطقة كاظمة.

وبين ان اللجنة اعادت للجهاز العديد من الالتزامات، اضافة الى تأجيل بحث اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن تشييد مواقف سيارات متعددة الأدوار في موقع أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف.