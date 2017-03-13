إعداد: بداح العنزي
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تبحث لجنة حولي خلال اجتماعها اليوم برئاسة يوسف الغريب طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اعتماد أنشطة تجارية وزيادة النسبة التجارية ضمن مشروع منتزه السالمية.
ويتضمن جدول الأعمال التالي: طلب توسعة المدرسة الانجليزية بمنطقة حولي قطعة رقم 80. الاقتراح المقدم من العضو يوسف الغريب بشأن إنشاء وحدة تفتيشية خاصة بمحلات الجزارة تابعة لبلدية الكويت.
اقتراح العضو أحمد الفضالة بشأن إمكانية ربط جزيرة فيلكا بمدينة الحرير. طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اعتماد أنشطة تجارية وزيادة النسبة التجارية ضمن مشروع منتزه السالمية.