إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة شوؤن البيئة بحملة توعوية لطلاب المدارس لتوعيتهم بالاهتمام بالبيئة والحد من المشكلات البيئية الناتجة عن المخلفات التي يلقيها مرتادو الشواطئ ومدى إلحاق الأضرار بالكائنات المائية.

وفي هذا الصدد أوضحت الإدارة أن الحملة استمرت يومين متتاليين بمشاركة إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمنطقة حولي مع طلبة مدرسة عبدالله عبداللطيف الرجيب الثانوية (بنين) وطالبات مدرسة هند المتوسطة (بنات) من محافظة حولي التعليمية.



وقدمت إدارة شوؤن البيئة شرحا وافيا للطلبة والطالبات عن وسائل السلامة وكيفية ارتداء القفازات الواقية والإرشادات بالابتعاد عن الأدوات الحادة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 31 كيسا من المخلفات وإيصالها إلى المكان المخصص لها.