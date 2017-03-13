إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فرع بلدية محافظة العاصمة ممثلا بقسم إزالة المخالفات لليوم الثاني على التوالي بإزالة أحد المعارض المخالفة بمنطقة شرق.

وأشارت الادارة الى أن أحد المعارض المخالفة أقيم بالمواقف الخاصة بأحد المجمعات التجارية وتم إزالته على الفور، لافتة إلى ان البلدية لن تسمح بإقامة مثل هذه المعارض ‏التي تكون عرضة للحريق نظرا لعدم التزامها بشروط الأمن والسلامة والبلدية لن تسمح بالعبث بسلامة المواطنين والمقيمين، محذرة أصحاب المجمعات التجارية بعدم إقامة تلك المعارض لتجنب تلك المجمعات للمساءلة القانونية وحفاظا على ارواح وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار ان قسم إزالة المخالفات قام بإزالة أحد المعارض اقيم بأحد المجمعات التجارية بمنطقة شرق والذي كان يفتقد شروط الامن والسلامة ويعرض مرتاديه للخطر.

وأكد العمار أن مفتشي القسم قاموا بإزالة كافة الاكشاك بالمعرض إلى جانب توجيه إنذار للمجمع وذلك لمخالفته لوائح وأنظمة البلدية، كما أن البلدية لن تسمح بإقامة مثل هذه المعارض.