إعداد: بداح العنزي

[email protected]



أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، عمق العلاقات الكويتية ـ الأردنية في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والسياسية منها.

وقال الفايز خلال استقباله أمس بمكتبه بدار مجلس الأعيان، وفدا من المجلس البلدي برئاسة رئيس المجلس مهلهل الخالد ان العلاقات الأردنية ـ الكويتية متميزة وتشكل انموذجا في العمل العربي المشترك، مؤكدا حرص الأردن، قيادة وحكومة وشعبا، على تعزيزها وأدامتها والبناء عليها. وقدم الفايز الشكر لصاحب السمو الأمير وللشعب الكويتي على وقوفهم الى جانب الأردن دوما، وتقديم الدعم والمساعدة له لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية. وبين ان الأردن أجرى إصلاحات شاملة يقودها الملك عبدالله الثاني، واستطاع الحفاظ على أمنه واستقراره رغم الأحداث والصراعات المحيطة به.



وقال: ان امتنا العربية تمر بالعديد من الأزمات والصراعات، ونحن كأمة عربية بحاجة ماسة في هذه الظروف الصعبة الى توحيد صفوفنا، والتصدي معا لكل محاولات النيل من امننا والعبث باستقرارنا، مؤكدا رفض الأردن لأي تدخلات في شؤون دول الخليج العربي من قبل أي جهة كانت.

وأضاف انه وبسبب ما يجري في المنطقة، ترتبت صعوبات كبيرة على اقتصادنا الوطني، لذلك فإن الأردن بحاجة الى دعم كل الأشقاء والأصدقاء لتمكينه من مواجهة التحديات وللاستمرار بدوره الانساني الذي يقدمه للإخوة اللاجئين السوريين. وقال ان الاستثمار في الأردن هو استثمار بالأمن الوطني الأردني، وبالتالي هو استثمار بالأمن الوطني لامتنا العربية، وخاصة في دول الخليج، لذلك فإننا ندعو الأشقاء في الكويت، وكل دول الخليج العربي، الى زيادة استثماراتهم في الأردن انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا، ومن مصالحنا المشتركة بالحفاظ على أمن دولنا واستقرارها.

بدورهم، ثمن أعضاء الوفد الكويتي، بحضور سفيرنا لدى الأردن د.حمد الدعيج، المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية ـ الكويتية في مختلف المجالات.