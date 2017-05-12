إعداد: بداح العنزي

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أوصت لجنة العاصمة خلال اجتماعها برئاسة د.حسن كمال بإعداد تقرير حول اقتراح تخصيص ارض لإقامة الحي المالي يتضمن رؤية اعضاء اللجنة حول المقترح تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء.

وقال د.كمال انه تمت الموافقة على طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمتضمن التالي: طلب تغيير نشاط فرع التموين والجملة من مركز ضاحية السرة قطعة 5، وطلب توسعة فرع مخبز لمركز ضاحية الاندلس قطعة 9، وكذلك طلب بتخصيص موقعين لإقامة مطعمين ضمن مركز ضاحية عبدالله المبارك قطعة 13، وكذلك طلب آخر بشأن تخصيص موقعين لاقامة فرع بنشر وكهرباء بمنطقة اشبيلية قطعة 4.

واشار الى انه تمت الموافقة على طلب تخصيص موقع مسجد بديل لمسجد صبيح البراك بمنطقة كيفان قطعة 3، وكذلك طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نقل فرع جمعية النزهة التعاونية ليحل محل جزء من موقع فرع الجملة والتموين، وكذلك ضمن فرع الجمعية القائم بمنطقة النزهة قطعة 1.

وذكر انه تمت الموافقة على طلب وزارة الداخلية تعديل مكونات مشروع جمعية الشرطة الاستهلاكية بمنطقة الاستعمالات الحكومية بالعارضية، حيث تضمن الرأي الفني التالي: نرى انه لا مانع تنظيميا من تعديل مكونات مشروع جمعية الشرطة الاستهلاكية المخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف27/596/26/2006 بتاريخ 20/12/2006 ضمن منطقة الاستعمالات الحكومية بالعارضية بمساحة 15000م2 لتصبح كالآتي: السوق المركزي بمساحة 3000م2 على ان يتكون المبنى من:

1 ـ دور سرداب بمساحة 3000م2 ويستغل مخازن مبردة وجافة والخدمات والصيانة وتسلم البضائع.

2 ـ دور ارضي بمساحة 3000م2 ويستغل كسوق مركزي وتسلم بضائع.

3 ـ دور ميزانين بمساحة 3000م2 ويستغل ادارة ومحلات. على ان تشمل المحلات بدور الميزانين على الانشطة المقررة ضمن افرع الدكاكين بالقطع السكنية وفقا لقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف2/390/15/2011 الصادر بتاريخ 10/10/2011.

باقي مساحة الارض والبالغة 12000م2 تستغل كمواقف سيارات ومساحات خضراء.