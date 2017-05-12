إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة نزع الملكية عن تدشين الربط الإلكتروني مع وزارة العدل بغية سرعة تبادل المعلومات المتعلقة بالعقارات المستملكة وفق أطر تضمن جودة المعلومات وسريتها وآليات تبادلها.

وأكد مدير الإدارة فهد الشعلة في تصريح صحافي أمس أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها لتطوير أساليب عملها بغية تحقيق توازن بين جودة الخدمات من جهة ورضا المواطنين من جهة أخرى.

وقال ان إدارة نزع الملكية لن تألو جهدا في اتخاذ كل ما من شأنه تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية من جهة وفي تحقيق رؤيتها بأن تكون الإدارة النموذجية الأولى في نزع ملكية العقارات.