إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام مركز الشويخ للأغذية التابع لمراقبة الأغذية والأسواق بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة بعدة حملات ميدانية على المحلات والملاحم بمنطقة الشويخ للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين والمقيمين التي أسفرت عن مصادرة وإتلاف طن ونصف الطن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي الى جانب تحرير 19 مخالفة، وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها الإدارة بجاهزية الأجهزة الرقابية في أفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان.

وأشارت الإدارة إلى أن مفتشي المركز قاموا بمصادرة وإتلاف طن ونصف الطن من المواد الغذائية، بالإضافة إلى تحرير 19 مخالفة اشتملت على عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، السماح للعمال بالسكن أو المبيت، فتح المحل بترخيص صحي منته، العمل من دون شهادة صحية، تشغيل العمل بشهادة صحية منتهية، استغلال مساحة من دون ترخيص.