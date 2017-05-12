إعداد: بداح العنزي

[email protected]



كشفت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام قسم ازالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة ميدانية على احدى الجمعيات التعاونية بالمحافظة والتي قد أسفرت عن تحرير 22 محضر مخالفة وإتلاف 300 كيلو جرام من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها الإدارة بجاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان.



وفي هذا السياق، صرحت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت ان الجولة استهدفت المخازن التابعة للجمعية وذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها وسلامة تخزينها وخلوها من أحوال سوء التخزين والاشتراطات المنصوص عليها من قبل البلدية.