إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام النوبات (أ، ب، ج) بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة جولات على مناطق المحافظة اشتملت التفتيش على الجمعيات التعاونية والنظافة والإعلانات إلى جانب التفتيش على العقارات قيد الإنشاء وإزالة التعديات على أملاك الدولة.



وأشارت الإدارة الى أن الجولات قد أسفرت عن رفع وإزالة 104 إعلانات مخالفة من الشوارع والميادين، إضافة إلى مخالفة عقار لبنائه قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية إلى جانب الكشف على الجمعيات التعاونية والمطاعم ومصانع تجهيز المواد الغذائية بالمحافظة للتأكد من سلامة المواد الغذائية وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها الإدارة بجاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان والتي أسفرت عن تحرير 12 مخالفة اشتملت على 5 مخالفات أغذية و5 إعلانات ومخالفتا إقامة كبائن غير مطابقة للمواصفات.