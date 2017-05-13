إعداد: بداح العنزي

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أوضح التقرير الإحصائي الذي أعدته إدارة العلاقات العامة بالبلدية أن الإحصائية الصادرة من إدارة شؤون الجنائز كشفت عن عدد الوفيات التي تم تجهيزها ودفنها في مقابر الكويت خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغ عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم 529 متوفى إلى جانب تجهيز وإرسال 85 جثمانا إلى خارج البلاد.



وأشار التقرير الى أن عدد المتوفين من الرجال والنساء والأطفال الذين تم تجهيزهم ودفنهم في مقابر الصليبخات بلغ 164 متوفى إلى جانب تجهيز وتسفير 66 جثمانا، فيما بلغ عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم في المقبرة الجعفرية 65 وتجهيز وتسفير 18 جثمانا.



كما ذكر التقرير ان عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم بمقبرة الجهراء قد بلغ 42 متوفى، فيما بلغ عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم بمقبرة صبحان 126 متوفى وتجهيز وتسفير جثمان واحد.



وبين التقرير ان عدد الذين تم دفنهم في مقبرة غير المسلمين من الرجال والنساء والأطفال 21 متوفى، فيما بلغ عدد تصاريح بناء الشاهد التي تم إصدارها 170 تصريحا، كما بلغ عدد الاستعلامات عن قبور 54 استعلاما إلى جانب تحصيل 270 دينارا تم دفعها رسوم كفن اختياري.