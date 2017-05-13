إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تنفيذ النوبات (ب، ج) التابعة لقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة عدة حملات ميدانية على المحلات والمطاعم بمناطق شرق وبنيد القار والشويخ الصناعية للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات بلوائح البلدية، مشيرة إلى ان الحملات أسفرت عن مصادرة 217 كيلو من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتحرير 79 مخالفة، وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها الإدارة بجاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان.

وأشارت إدارة العلاقات العامة إلى أن مفتشي النوبة (ب) قاموا بتحرير 58 مخالفة اشتملت على 21 مخالفة تنوعت فيما بين تراخيص إعلانات ومحلات و34 مخالفات أغذية تمثلت في تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها، وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا، وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة إلى جانب مصادرة وإتلاف 217 كيلو من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية اشتملت على 116 كغم من إحدى المناطق بمنطقة شرق و101 بأحد المخازن بمنطقة الشويخ الصناعية.