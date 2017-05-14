بداح العنزي
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كشفت ادارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام مراكز السرة وقرطبة واليرموك والروضة والخالدية التابعة لمراقبة النظافة العامة بادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بعدة حملات ميدانية مكثفة لرفع مستوى النظافة بالمحافظة وذلك طبقا للقرار الوزاري 190 لسنة 2008 والتي اسفرت عن رفع 4 دروب من الأشجار المتساقطة والسكراب الى جانب وضع 6 ملصقات على سيارات مهملة تمهيدا لرفعها بمجرد الانتهاء من المدة القانونية فيما قامت النوبة «أ» بمركز الروضة والخالدية برفع 4 دروب من الاشجار.