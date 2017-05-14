إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تواصل النوبة (ب) التابعة لقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ الحملات الميدانية على المخازن بمنطقة الشويخ الصناعية للتأكد من مدى التزام أصحاب المخازن بلوائح البلدية، مشيرة إلى ان الحملات أسفرت عن مصادرة 21 طنا و264 كيلو من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بجوار المخازن مجهولة المصدر وتم إتلاف الكمية بالتعاون مع النوبة «ب» بمركز الشويخ الصناعية للنظافة العامة وذلك تزامنا مع الحملة الاعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة بجاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان.



ومن جانبه أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة م.عبدالله جابر ان مفتشي النوبة قاموا بمصادرة وإتلاف 21 طنا و264 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية اشتملت على 6 أطنان و264 كجم ملح تحتوي على 870 كرتونة، الكرتونة الواحدة يوجد بها 12 حبة زنة الحبة 600 جرام، مؤكدا أنه تم إتلاف 14 طنا و500 كجم من الملح اشتملت على 580 كيس ملح زنة الكيس الواحد 25 كجم.

وأشار جابر إلى انه تم اتلاف 500 كيلو من الحب الشمسي اشتملت على 100 كيس زنة الكيس 5 كيلوجرامات، مشيرا إلى أن الحملات ستكون مستمرة ومكثفة في الايام المقبلة.



ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.